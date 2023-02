Venez faire « POP » au relais RPE Le Val David Le Val-David Catégories d’Évènement: Eure

Le Val-David

Venez faire « POP » au relais RPE Le Val David, 21 mars 2023, Le Val-David. Venez faire « POP » au relais 21 – 24 mars RPE Le Val David Activités manuelles et sensorielles, temps convivial de partage et de découvertes RPE Le Val David 5 bis rue de la mairie Le val david Le Val-David 27120 Eure Normandie [{« link »: « mailto:rpe.levaldavid@epn-agglo.fr »}] Le relais petite enfance vous accueille les : – mardi 21 mars de 9h45 à 11h15 pour un atelier créatif avec la réalisation d’oeuvres monochromes à partir d’objets de récupération et de matériel de loisirs créatifs (peinture, papier crépon, gommettes …) – jeudi 23 mars de 9h45 à 11h15 pour un atelier « pâte à patouille »

puis de 16h30 à 18h pour un moment de partage autour de jeux et d’un goûter – vendredi 24 mars de 9h45 à 11h15 pour un atelier peinture propre Toutes les animations sont sur inscription ! Merci de contacter le relais au 06.24.72.75.59 ou par mail rpe.levaldavid@epn-agglo.fr

A bientôt :)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T09:45:00+01:00

2023-03-24T11:15:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Eure, Le Val-David Autres Lieu RPE Le Val David Adresse 5 bis rue de la mairie Le val david Ville Le Val-David lieuville RPE Le Val David Le Val-David Departement Eure

RPE Le Val David Le Val-David Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le val-david/

Venez faire « POP » au relais RPE Le Val David 2023-03-21 was last modified: by Venez faire « POP » au relais RPE Le Val David RPE Le Val David 21 mars 2023 Le Val-David RPE Le Val David Le Val-David

Le Val-David Eure