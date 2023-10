Les bébés lecteurs en vadrouille à Eclaron RPE itinérant Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Catégories d’Évènement: Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Haute-Marne Les bébés lecteurs en vadrouille à Eclaron RPE itinérant Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, 21 novembre 2023, Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière. Les bébés lecteurs en vadrouille à Eclaron Mardi 21 novembre, 10h30 RPE itinérant sur inscription RPE itinérant salle des fêtes d’ Eclaron Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Éclaron Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}, {« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T10:30:00+01:00 – 2023-11-21T11:00:00+01:00

2023-11-21T10:30:00+01:00 – 2023-11-21T11:00:00+01:00 lecture Détails Catégories d’Évènement: Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, Haute-Marne Autres Lieu RPE itinérant Adresse salle des fêtes d' Eclaron Ville Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Departement Haute-Marne Age max 3 Lieu Ville RPE itinérant Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière latitude longitude 48.590946;4.86671

RPE itinérant Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eclaron-braucourt-sainte-liviere/