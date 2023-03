Univers Arc En Ciel « des couleurs qui POP » RPE Fougeres Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Univers Arc En Ciel « des couleurs qui POP » RPE Fougeres, 21 mars 2023, Fougères. Univers Arc En Ciel « des couleurs qui POP » 21 et 24 mars RPE Fougeres Pour la semaine de la petite enfance 2023, le Relais Petite Enfance de Fougères a élaboré les ateliers d’eveil sur le thème des couleurs. Nous avons pensé et aménagé l’espace sur ce qui POP visuellement dans notre quotidien. Le matériel pédagogique (jouets, livres, plaques sensorielles,…) et les activités manuelles et jeux proposés sont colorés et POP. RPE Fougeres 14 place lariboisiere Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.350912&mlon=-1.204091#map=17/48.35091/-1.20409 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

