Semaine Petite Enfance RPE de Gravigny, 18 mars 2023, Gravigny. Semaine Petite Enfance 18 – 29 mars RPE de Gravigny Le RPE de Gravigny en partenariat avec l’association du PST CAP NORD EST

vous invite à venir partager un moment « POP » lors des ateliers destinés aux enfants accompagnés de leurs familles et-ou assistantes maternelles selon la programmation. Programme complet et modalités d’inscriptions auprès du RPE à l’adresse suivante : rpe.gravigny@epn-agglo.fr Samedi 18 mars : Portes ouvertes au RPE de Gravigny avec le LAEP – Ateliers « POP art » –

Salle « POP » – * atelier Baby Gym et atelier Baby-Yoga, Salle rue d’Aviron à Gravigny Lundi 20 mars : Atelier lecture famille et assistantes maternelles à la micro-crèche de Huest

* Massages avec Kinés de la Musse au RPE de Gravigny Mardi 21 mars : Atelier motricité « pop-pop-pop » à la micro-crèche du Boulay-Morin

Atelier lecture familles à la Bibliothèque de Normanville

* Eveil Musical à la salle des fêtes de Jouy sur Eure Mercredi 22 mars : Portes ouvertes au RPE de Gravigny avec le LAEP – Ateliers « POP art » –

Salle « POP »

* Atelier Kamishibai à la bibliothèque de Gravigny Jeudi 23 mars : Ateliers « POP-art » et « Kami-pop » à la alle des fêtes Irreville

Atelier lecture famille et assistantes maternelles à la micro-crèche du Boulay Morin Vendredi 24 mars : Atelier motricité « pop-pop-pop » à la micro-crèche de Huest Mercredi 29 mars : « Exposition des œuvres POP » à la Médiathèque Evreux RPE de Gravigny 157 ter avenue Aristide Briand 27930 Gravigny Gravigny 27930 Eure Normandie [{« link »: « mailto:rpe.gravigny@epn-agglo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:15:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

2023-03-29T10:30:00+02:00 – 2023-03-29T12:00:00+02:00

