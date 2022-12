Relais Petite Enfance CABBALR RPE – Antenne Communautaire CABBALR Lillers Catégories d’évènement: Lillers

Pas-de-Calais

Relais Petite Enfance CABBALR RPE – Antenne Communautaire CABBALR, 19 décembre 2022, Lillers. Relais Petite Enfance CABBALR 19 décembre 2022 – 29 décembre 2023 RPE – Antenne Communautaire CABBALR Relais Petite Enfance, mutualisé sur 29 communes de la CABBALR, accueille du Lundi au Vendredi, les familles, assistants maternels, gardes à domicile RPE – Antenne Communautaire CABBALR 7 rue de la Haye 62190 Lillers Lillers 62190 Pas-de-Calais Hauts-de-France Accompagner les employeurs ou futurs employeurs ainsi que les professionnels de l’acceuil individuel sur les droits et les obligations de chacune des parties.

Offrir un cadre de rencontres et d’échanges autour d’activités d’éveil (ateliers motricité, activités d’éveil …) pour constituer des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis par les assistants maternels.

Aider à la poursuite de la professionnalisation des assistants maternels (formations, réunions…).

Deux lieux de permanences administratives : 7 rue de la Haye à Lillers et route de la Victoire à Isbergues Les communes adhérentes : Auchy au Bois, Blessy, Bourecq, Burbure, Busnes, Ecquedecques, Estrée Blanche, Ferfay, Gonnehem, Guarbecque, Ham-en-Artois, Isbergues, Lambres-lez-aire, Liettres, Ligny-les-aire, Lillers, Linghem, Locon, Mazinghem, Mont-Bernanchon, Norrent-Fontes, Quernes, Rely, Robecq, Rombly, Saint-Floris, Saint-Hilaire-Cottes, Saint-Venant, Witternesse

