Matinées ludiques avec Pop le Dinosaure

Eure

Matinées ludiques avec Pop le Dinosaure rpe angerville la campagne, 20 mars 2023, Angerville-la-Campagne. Matinées ludiques avec Pop le Dinosaure 20 – 24 mars rpe angerville la campagne Temps d’échange et de partage autour d’ateliers sensoriels et d’une activité artistique rpe angerville la campagne 18 rue de la ferme 27930 angerville la campagne Angerville-la-Campagne 27930 Eure Normandie [{“link”: “mailto:rpe.angerville@epn-agglo.fr”}] 4 matinées ouvertes aux enfants de 0 à 3 ans accueillis chez un professionnel de la petite enfance et aux familles.

Découvertes d’activités sensorielles et création d’une fresque autour de Pop le dinosaure, qui sera ensuite exposée à la Médiathèque d’Evreux.

Lundi 20, Mardi 21 et vendredi 24 mars 2023 à Angerville la campagne

Jeudi 23 mars 2023 à Arnières sur Iton

Renseignements et inscription obligatoire au 06.24.72.96.99 ou à rpe.angerville@epn-agglo.fr

2023-03-20T09:45:00+01:00

2023-03-24T11:15:00+01:00

rpe angerville la campagne
18 rue de la ferme 27930 angerville la campagne
Angerville-la-Campagne 27930
Eure
Normandie

