Semaine Nationale de la Petite Enfance RPE A Petits Pas, 20 mars 2023, Pont-de-l'Arche. Semaine Nationale de la Petite Enfance 20 – 24 mars RPE A Petits Pas Pendant une semaine, le RPE A Petits Pas (en association avec la crèche Bidibul, le LAEP, la bibliothèque et la psychologue du service parentalité) propose divers ateliers ouvert aux assistantes maternelles et aux parents sur le thème » Pop, explorer l’extraordinaire au quotidien ».

À chaque atelier, un élément d’un tableau commun sera créé avec des objets du quotidien puis il sera assemblé le vendredi soir pour le goûter de clôture.

Pendant la semaine, vous retrouverez aussi un webinaire sur l’agressivité des jeunes enfants et une réunion sur la séparation des parents.

L’équipe du relais vous souhaite une belle semaine !

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’infos : 02.35.23.89.61 RPE A Petits Pas 21 rue blin 27340 pont de l’arche Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T10:00:00+01:00

2023-03-24T16:00:00+01:00 – 2023-03-24T19:30:00+01:00

