RP3 : RÉMI PANOSSIAN TRIO
ÉCLUSE SAINT-PIERRE 5 Allée de Brienne Toulouse

2022-04-22 – 2022-04-23

16.8 EUR
Mélodies poétiques, inventivité, joie du jeu et révolution de ses règles par les enfants terribles du jazz toulousain.

RP3 sort aujourd'hui un album live enregistré fin 2021 à Toulouse, au Bikini. Écluse Saint-Pierre c'est la nouvelle salle de concert du centre ville derrière la place Saint Pierre, toute équipée en sound system DnB et toute neuve !

RP3 sort aujourd’hui un album live enregistré fin 2021 à Toulouse, au Bikini. ÉCLUSE SAINT-PIERRE 5 Allée de Brienne Toulouse

