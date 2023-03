Journées portes ouvertes à la Brasserie des Fables Rozoy-Bellevalle Rozoy-Bellevalle Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Rozoy-Bellevalle . Venez découvrir la Brasserie des Fables lors de la journée portes ouvertes qui aura lieu le 1er avril à partir de 14h00. Lors de cette journée, venez profiter d’une visite guidée, d’une dégustation, d’une restauration et d’une buvette et de la vente sur place. Vous pourrez également profiter d’une animation avec les concerts. +33 6 86 84 55 46 Rozoy-Bellevalle

