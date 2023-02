ROZI PLAIN BLONDE VENUS, 15 février 2023, BORDEAUX.

ROZI PLAIN BLONDE VENUS. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 20:00 (2023-02-15 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Délicate, chaleureuse, la musique de Rozi Plain est plus complexe qu’il n’y paraît, traçant sur la folk des ondes hypnotiques venues du jazz et d’ailleurs. Écrit pendant sa tournée avec le groupe This Is The Kit, dans lequel Rozi joue de la basse, son troisième album en solo semble évoquer la nature et les hommes vus à travers des fenêtres : celle d’une base de la Royal Air Force dans la campagne anglaise, celle d’un studio à Los Angeles, ou encore celle de sa chambre, dans le nord-est de Londres — trois lieux où l’album a été écrit et enregistré. Plus que les précédents disques de la Londonienne, What A Boost est aussi un projet collaboratif, inspiré par une semaine au festival People (des rencontres inter-artistes à Berlin, initiées par Bon Iver et Aaron Dessner) : on y croise donc d’autres membres de la jeune scène anglaise, comme Sam Amidon ou les jazzmen de The Comet Is Coming. Le titre « Swing Shut » brille d’ailleurs particulièrement par l’alliance du groove à des motifs répétitifs proches du jazz, et par sa dynamique changeante, tantôt claire, tantôt sombre, comme un ciel anglais. Rozi Plain Rozi Plain

BLONDE VENUS BORDEAUX Esplanade du Pertuis – Cours Henri Brunet Gironde

