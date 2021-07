Rozedale Espace Julien, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Marseille.

Rozedale

Espace Julien, le samedi 9 octobre à 20:00

Si ce nom ne vous dit rien c’est que vous ne trainez pas dans les bons coins! Après avoir dégainé 2 albums studio – le très bon « Long Way To Go » et le reconnu « Wide Awake » (album blues de l’année 2018) – et un album « live à Woodstock Guitares », nos deux complices Amandyn ROSES et Charlie FABERT ont tracé sans relâche leurs sillons dans les clubs et festivals européens, y faisant résonner leur musique habillée des riffs tranchés au rasoir de Charlie et sublimée par la voix d’Amandyn. Rozedale, mis en stand-by par la pandémie, a déposé ses valises au très mythique ICP studio le temps d’enregistrer son nouvel opus. Il nous pousse à croire qu’en 2021, avec Rozedale (le groupe), rien ne sera jamais plus comme avant…

20€

♫♫♫

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:00:00 2021-10-09T22:30:00