Rozedale en concert Argenton-sur-Creuse, 9 avril 2022, Argenton-sur-Creuse.

Rozedale en concert Argenton-sur-Creuse

2022-04-09 – 2022-04-09

Argenton-sur-Creuse Indre

17 EUR 17 Après avoir dégainé 2 albums studio – “Long Way To Go” et “Wide Awake” (album blues de l’année 2018) – et un album “live à Woodstock Guitares”, nos deux complices Amandyn ROSES et Charlie FABERT ont tracé sans relâche leurs sillons dans les clubs et festivals européens, y faisant résonner leur musique habillée des riffs tranchés au rasoir de Charlie et sublimée par la voix d’Amandyn. Billetterie Office de Tourisme.

avantsceneasso@gmail.com +33 2 54 24 65 39 http://www.avantscene-argenton.com/

©rozedale

Argenton-sur-Creuse

