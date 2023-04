Ballade vélo Vintage ‘La Marcel Jourde’ RoyèresRoyères Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Le Bourg Royères Haute-Vienne Royères . Rdv à partir de 8h30 à la salle polyvalente Saint-Antoine. Inscription 5€. 16€/pers pour le repas ou repas dans la sacoche. Réservation obligatoire pour les balades. Rens./Résa 07 85 49 49 29 ou veloretro87@gmail.com Balade Vélo Vintage « La Marcel Jourde » organisée par Vélorétro 87.

Sont autorisés, tous les vélos JOURDE et autres vélos d’avant 1987 (interdit aux vélos modernes, carbones et vitesses indexées), tenues d’époque souhaitées.

Deux balades de 60 kms ou 35 kms en départ groupé à 9h45. Différentes expositions à la salle des fêtes : expo Raymond Poulidor, hommage à Marcel Jourde, le cyclisme en Haute-Vienne, diorama petits coureurs et hommage à Henri Rabate et démonstration de grand Bi, rassemblement de voitures anciennes et tirage tombola. Le Bourg Royères Royères

