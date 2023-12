Creuse Moto Tour Royère-de-Vassivière, 4 décembre 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Pas de chrono, pas de compétition, juste le plaisir de s’évader durant trois jours dans un département magnifique et encore trop méconnu. Quel que soit votre niveau à moto, le Creuse Moto Tour est assurément la randonnée trail et maxi trail à ne pas manquer. Rendez-vous fin mai quelque part en Creuse ….

2024-05-09 fin : 2024-05-11 . .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



No time limit, no competition, just the pleasure to get away during three days in a magnificent and still too unknown department. Whatever your level of riding, the Creuse Moto Tour is definitely the trail and maxi trail ride not to be missed. See you at the end of May somewhere in Creuse …

Sin contrarrelojes ni competiciones, sólo el placer de evadirse durante tres días en un departamento magnífico pero poco conocido. Cualquiera que sea su nivel de motociclismo, el Moto Tour de Creuse es sin duda la ruta trail y maxi trail que no debe perderse. Nos vemos a finales de mayo en algún lugar de Creuse…

Keine Zeitmessung, kein Wettkampf, nur das Vergnügen, drei Tage lang in einem wunderschönen und noch zu wenig bekannten Departement zu verbringen. Unabhängig von Ihrem Niveau auf dem Motorrad ist die Creuse Moto Tour sicherlich eine Trail- und Maxi-Trail-Tour, die Sie nicht verpassen sollten. Wir sehen uns Ende Mai irgendwo in der Creuse …

Mise à jour le 2023-11-29 par Creuse Tourisme