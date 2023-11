Rando de Vassivière : quad, moto, ssv Royère-de-Vassivière, 10 février 2024, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Rando au GPS

1ère boucle d’environ 120 km le matin

Repas Burger-Frites / Dessert

2ème boucle d’environ 60 kms (plus technique)

Repas du soir Entrecôte – pommes de terre grenaille/ Dessert (repas en supplément)

Inscription en ligne

⚠️‼️uniquement 200 places

Alors ne tardez pas.

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



gPS-based hiking

?1st loop of about 120 km in the morning

burger and French fries / Dessert

2nd loop of approx. 60 km (more technical)

evening meal Entrecôte ? pommes de terre grenaille/ Dessert (meal at extra cost)

Online registration

???? only 200 places

So don’t delay?

ruta GPS

primera etapa de unos 120 km por la mañana

hamburguesa y patatas fritas / Postre

2ª etapa de unos 60 km (más técnica)

cena: Entrecot ? pommes de terre grenaille/ Postre (comida con coste adicional)

Inscripción en línea

???? sólo 200 plazas

No te lo pienses más

wanderung mit GPS

?1. Schleife von ca. 120 km am Morgen

mahlzeit Burger-Pommes frites / Dessert

?2. Schleife von ca. 60 km (technischer)

mahlzeit am Abend Entrecôte ? Grenaille-Kartoffeln/ Dessert (Mahlzeit gegen Aufpreis)

Online-Anmeldung

????nur 200 Plätze

Also warten Sie nicht zu lange?

Mise à jour le 2023-11-09 par Creuse Tourisme