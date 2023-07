Descente en eaux vives d’été Royère-de-Vassivière, 23 août 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Envie d’eau et de sensations ? Venez découvrir la Maulde ! Cette rivière descend depuis les hauteurs du Plateau pour se jeter dans le Lac de Vassivière. C’est une rivière aux multiples visages. Une force tranquille, elle vous laisse apprécier le paysage et conter son histoire. Mais c’est aussi une force vive. Avec ses rapides elle vous procure des sensations toniques et vivifiantes…Pleines de surprises ! Les sensations sont garanties ! Si vous avez 14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l’eau ! Savoir nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées obligatoires..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 15:00:00. EUR.

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Looking for water and thrills? Come and discover the Maulde! This river flows down from the heights of the Plateau into Lac de Vassivière. It’s a river with many faces. A quiet force, it lets you enjoy the landscape and tell its story. But it’s also a living force. With its rapids, it provides invigorating and invigorating sensations… full of surprises! The sensations are guaranteed! If you’re 14 or over, come and join us on the water! Ability to swim (with life jacket). Closed shoes required.

¿Busca agua y emociones? Venga a descubrir el Maulde Este río desciende desde las alturas de la Meseta hasta el lago de Vassivière. Es un río con muchas caras. Una fuerza tranquila, que permite disfrutar del paisaje y contar su historia. Pero también es una fuerza viva. Con sus rápidos, le proporciona sensaciones tonificantes y estimulantes… ¡Lleno de sorpresas! ¡Las emociones están garantizadas! Si tienes 14 años o más, ¡ven y únete a nosotros en el agua! Saber nadar (con chaleco salvavidas). Calzado cerrado obligatorio.

Lust auf Wasser und Sensationen? Entdecken Sie die Maulde! Dieser Fluss fließt von den Höhen des Plateaus hinunter und mündet in den Lac de Vassivière. Er ist ein Fluss mit vielen Gesichtern. Er ist eine ruhige Kraft, die Sie die Landschaft genießen und ihre Geschichte erzählen lässt. Aber er ist auch eine lebendige Kraft. Mit seinen Stromschnellen sorgt er für ein belebendes und anregendes Gefühl voller Überraschungen! Der Nervenkitzel ist garantiert! Wenn Sie 14 Jahre oder älter sind, kommen Sie zu uns aufs Wasser! Sie müssen schwimmen können (mit einer Schwimmweste). Geschlossene Schuhe sind erforderlich.

