Faites des bergers Royère-de-Vassivière, 22 juillet 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Faites des bergers ! Prenez part à la Fête du mouton et du pastoralisme en Limousin. Au programme, petite transhumance, tri des brebis et travail du chien de troupeau, tonte, tri de la laine et travail du feutre, échanges avec les bergers, les éleveurs et les gestionnaires des espaces naturels. Animations et spectacles pour petits et grands et marché de producteurs. Buvette et stands de restauration pour manger local et sur place..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Make shepherds! Take part in the Festival of sheep and pastoralism in Limousin. On the program, small transhumance, sorting of the ewes and work of the dog of herd, shearing, sorting of the wool and work of the felt, exchanges with the shepherds, the stockbreeders and the managers of the natural spaces. Animations and shows for young and old and a producers’ market. Refreshments and food stands to eat locally and on the spot.

Conviértase en pastor Participe en la Fiesta del mouton y del pastoreo en Lemosín. En el programa: una pequeña trashumancia, selección de ovejas y trabajo de perros pastores, esquileo, selección de lana y trabajo de fieltro, debates con pastores, ganaderos y gestores de espacios naturales. Animaciones y espectáculos para grandes y pequeños y un mercado agrícola. Puestos de comida y refrescos donde podrá comer en el lugar y en el momento.

Machen Sie sich zu Schäfern! Nehmen Sie am Fest der Schafe und des Pastoralismus im Limousin teil. Auf dem Programm stehen ein kleiner Almauftrieb, das Sortieren der Schafe und die Arbeit des Herdenhundes, das Scheren, das Sortieren der Wolle und die Bearbeitung des Filzes, der Austausch mit Schäfern, Züchtern und Naturraumverwaltern. Animationen und Aufführungen für Groß und Klein und Bauernmarkt. Getränkestand und Essensstände, um lokal und vor Ort zu essen.

Mise à jour le 2023-06-14 par Creuse Tourisme