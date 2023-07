Trial 4×4, auto, buggy Royère-de-Vassivière, 15 juillet 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Randonnée en motos, quads et SSV sur Royère de Vassivière et ses alentours..

2023-07-15 fin : 2023-07-16 19:00:00. .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hiking on motorbikes, quads and SSV on Royère de Vassivière and its surroundings.

Recorridos en moto, quad y SSV por Royère de Vassivière y sus alrededores.

Touren mit Motorrädern, Quads und SSVs in Royère de Vassivière und Umgebung.

