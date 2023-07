Rando-apéro-pasto autour du Lac de Vassivière Royère-de-Vassivière, 12 juillet 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Venez participer à l’estive autour du Lac de Vassivière en compagnie du troupeau de brebis lors d’une randonnée-transhumance de 3-4 km le long du sentier de rives !

Pour clôturer la balade en beauté, un apéritif de produits locaux vous attend à l’arrivée. N’hésitez pas à apporter votre pique-nique pour prolonger la soirée.

Le lieu de rdv sera communiqué lors de votre inscription téléphonique.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 19:30:00. EUR.

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the summer pastures around Lac de Vassivière in the company of the flock of ewes during a 3-4 km hike-transhumance along the riverside path!

To round off the walk in style, an aperitif of local produce awaits you on arrival. Feel free to bring your own picnic to extend the evening.

We’ll let you know where to meet when you register by telephone

Venga a disfrutar de los pastos de verano alrededor del lago de Vassivière en compañía de un rebaño de ovejas durante una caminata de trashumancia de 3-4 km por el sendero ribereño

A su llegada, le espera un aperitivo a base de productos locales. No dude en traer su propio picnic para prolongar la velada.

El punto de encuentro se anunciará al inscribirse por teléfono

Nehmen Sie an der Sommerweide rund um den Lac de Vassivière teil und begleiten Sie die Schafherde bei einer 3-4 km langen Transhumanz-Wanderung entlang des Uferwegs!

Zum Abschluss der Wanderung erwartet Sie bei der Ankunft ein Aperitif mit lokalen Produkten. Zögern Sie nicht, Ihr Picknick mitzubringen, um den Abend zu verlängern.

Der Treffpunkt wird Ihnen bei der telefonischen Anmeldung mitgeteilt

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Lac de Vassivière