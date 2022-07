« ROYAUMES ABANDONNÉS » – Exposition à la galerie Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Nièvre Clamecy L’un photographie des friches industrielles et des mines abandonnées en Europe,

l’autre, les cerfs shika au Japon. Ce qui relie ces deux photographes c’est leur

rapport particulier à la nature, qu’elle soit minérale ou animale. C’est un rapport

au temps qui semble figé, témoin du passé de l’exploitation industrielle ou

annonciateur d’un futur intranquille.

Yoko Ishii a adopté le principe de photographier à des heures où les rues sont

désertes, Antonin Lainé photographie dans des lieux devenus inaccessibles et dans

