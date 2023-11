Jive Me 1ère Partie Louis Delayre L’AVAN.C, 2 décembre 2023, ROYAT.

Jive Me 1ère Partie Louis Delayre L’AVAN.C. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Jive Me emporte tout sur son passage, en stream comme sur scène. Jive Me, après le succès de leur premier album, revient avec un nouvel opus “WELCOME TO THE WORLD”. Vous aimez l’énergie et vous défouler devant la scène ? Avec Jive Me, vous allez être servis ! Ce groupe met le feu aux foules. Leur électro est unique, puissante, entrainante ! Ce groupe de survoltés se détache des codes de la musique pour offrir un véritable show, délicieusement électrique, vous vous en souviendrez ! PREMIERE PARTIE : DELAYRE Delayre déploie des textes en Français sur une instrumentation électronique élégante, à la croisée de chemins empruntés par Thom Yorke ou RY X et proche des plus récentes expérimentations du chanteur Christophe. Sur scène, l’artiste n’hésite pas à mêler sa voix et le son du saxophone soprano à de puissants synthétiseurs analogiques pour un résultat onirique. Jive me, Louis Delayre

Votre billet est ici

L’AVAN.C ROYAT CHEMIN DU BREUIL 63130

18.0

EUR18.0.

