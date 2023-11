The Jekylls + Qamelto Co Plateau Rock L’AVAN.C Catégories d’Évènement: 63130

ROYAT The Jekylls + Qamelto Co Plateau Rock L’AVAN.C, 11 novembre 2023, ROYAT. The Jekylls + Qamelto Co Plateau Rock L’AVAN.C. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. THE JEKYLLS : Crée en 2013 et fort d’un nouveau line-up articule? autour de son chanteur historique, le groupe clermontois propose un heavy rock punchy saveur huile de vidange ! Armés de leurs compositions originales saignantes, nos cinq pistoleros sont toujours prêts à franchir la ligne rouge, ne laissant aucun répit aux spectateurs qui ressortent ébouriffés de plaisir ! Faites vrombir le V8, un roller-coaster d’e?motions fortes vous attend ! QAMELTO : Formé en 2019, c’est un groupe de rock français clermontois qui amène un brin de fraicheur dans le paysage hexagonal en édifiant un rock français singulier, dont l’armature prend sa forme dans Muse, Foo Fighters, Noel Gallagher, Incubus ou Freak Kitchen et le sommet dans l’abondante langue de chez nous. The Jekylls The Jekylls Votre billet est ici L’AVAN.C ROYAT CHEMIN DU BREUIL 63130 18.0

EUR18.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 63130, ROYAT Autres Lieu L'AVAN.C Adresse CHEMIN DU BREUIL Ville ROYAT Departement 63130 Lieu Ville L'AVAN.C latitude longitude 0.0;0.0

L'AVAN.C ROYAT 63130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royat/