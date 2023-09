Alice Guy, Mademoiselle Cinéma Royan Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan Alice Guy, Mademoiselle Cinéma Royan Royan, 3 décembre 2023, Royan. Alice Guy, Mademoiselle Cinéma Dimanche 3 décembre, 20h30 Royan Sans le savoir, elle vient d’inventer le cinéma ! De Paris à New York, en passant par Hollywood, elle réalise plus de 1000 films. Aux côtés des pionniers de cette formidable histoire du cinéma, tels Georges Méliès, Louis Lumière, Léon Gaumont, ou encore Gustave Eiffel, la vie d’Alice Guy, vertigineuse et passionnante, se dévoile… « Une réalisatrice exceptionnelle, d’une sensibilité rare, au regard incroyablement poétique et à l’instinct formidable. »

Royan Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta 17200 Royan

2023-12-03T20:30:00+01:00

