Royan – La professeure de français Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 17 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 17 janvier au 3 février 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h10

et dimanche de 15h à 16h10

payant

Nicole Garcia défie les spirales de la vertigineuse introspection d’une enseignante. Des dénis à l’aveu.

Une sourde violence hante l’entrée déserte de l’immeuble où vit Gabrielle, la professeure de français; elle sent que, là-haut, sur son palier, l’attendent les parents de Daniella, l’adolescente de sa classe qui s’est suicidée; à laquelle, peut-être, elle n’a pas su prendre garde. Elle ne veut ni leur parler, ni se sentir compassionnelle, ou coupable. Figée sur place, elle entame une re-visitation de sa propre vie, elle, la môme d’Oran qui s’est construite afin que rien ne puisse jamais la « saisir au dépourvu ». Et voici qu’à Royan, elle s’est sentie mise en pièces dans ce champ de dévoration qu’est une salle de classe, et ce, en un jeu de miroirs fantasmé avec le physique et le mal-être de Daniella. Seule, mais peuplée d’ombres et de mots, Nicole Garcia, pour laquelle Marie Ndiaye écrivit ce texte, porte haut la fragilité, le souci de vérité, les dénis de Gabrielle; et sa « déploration » pour une enfant défunte.

Spectacles -> Théâtre

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m)



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Spectacles -> Théâtre Étudiants;En famille

Date complète :

2022-01-17T20:00:00+01:00_2022-01-17T21:10:00+01:00;2022-01-18T20:00:00+01:00_2022-01-18T21:10:00+01:00;2022-01-19T20:00:00+01:00_2022-01-19T21:10:00+01:00;2022-01-20T20:00:00+01:00_2022-01-20T21:10:00+01:00;2022-01-21T20:00:00+01:00_2022-01-21T21:10:00+01:00;2022-01-22T20:00:00+01:00_2022-01-22T21:10:00+01:00;2022-01-24T20:00:00+01:00_2022-01-24T21:10:00+01:00;2022-01-25T20:00:00+01:00_2022-01-25T21:10:00+01:00;2022-01-26T20:00:00+01:00_2022-01-26T21:10:00+01:00;2022-01-27T20:00:00+01:00_2022-01-27T21:10:00+01:00;2022-01-28T20:00:00+01:00_2022-01-28T21:10:00+01:00;2022-01-29T20:00:00+01:00_2022-01-29T21:10:00+01:00;2022-01-31T20:00:00+01:00_2022-01-31T21:10:00+01:00;2022-02-01T20:00:00+01:00_2022-02-01T21:10:00+01:00;2022-02-02T20:00:00+01:00_2022-02-02T21:10:00+01:00;2022-02-03T20:00:00+01:00_2022-02-03T21:10:00+01:00;2022-01-23T15:00:00+01:00_2022-01-23T16:10:00+01:00;2022-01-30T15:00:00+01:00_2022-01-30T16:10:00+01:00

TDV