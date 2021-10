Albi Grand Théâtre des Cordeliers Albi, Tarn ROYAN – LA PROFESSEURE DE FRANCAIS Grand Théâtre des Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

le samedi 8 janvier 2022 à 20:30

C’est un après-midi de printemps à Royan, une femme rentre chez elle dans la lumière dorée du boulevard. Elle arrive du lycée où elle enseigne le français. Elle commence à monter l’escalier quand elle s’arrête soudain : elle a entendu, perçu plutôt, les signes infimes de la présence d’un couple sur son palier, bien qu’ils ne parlent pas, elle les reconnaît. Elle ne veut les voir. Comment répondre aux questionnements inévitables des parents qui cherchent à comprendre ? Nicole Garcia fait merveille dans ce rôle taillé à sa mesure : une femme professeure de français qui, dans un monologue, s’adresse à des parents qui ont perdu leur fille, une de ses élèves. Une magnifique exploration intime, où le spectateur est happé par un évènement à la fois terrible et mystérieux. L’écriture de Marie Ndiaye transfigure, à partir d’un fait divers, la force opaque et sourde qui relie des êtres, les destins ordinaires qui se croisent autour d’un acte tragique et les courages qu’il faut pour affronter le métier de vivre. À voir absolument ! **Autour du spectacle** Bord de scène. Projection au Cinéma SNA : carte blanche à Nicole Garcia le vendredi 07 janvier. **Distribution** De Marie Ndiaye / Mise en scène Frédéric Bélier-Garcia / Avec Nicole Garcia / Décor Jacques Gabel / Lumières Dominique Bruguière assistée de Pierre Gaillardot / Son Sébastien Trouvé / Collaboration artistique Caroline Gonce, Sandra Choquet / Collaboration au jeu Vincent Deslandres / Costumes Camille Janbon

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 €

Théâtre Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

2022-01-08T20:30:00 2022-01-08T22:00:00

