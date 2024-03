Royan Atlantique, artisans et patrimoine Découverte de Royan et des secrets de « Au Tour du Fromage » Palais des Congrès, côté mer Royan, mercredi 24 avril 2024.

On suit le guide lors d’une visite privilégiée, qui allie patrimoine culturel et spécialités locales, pour découvrir l’histoire de Royan à travers des lieux et monuments emblématiques.

28 28 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 11:30:00

Palais des Congrès, côté mer 42 avenue des Congrès

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@royanatlantique.fr

