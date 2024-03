Royan Atlantique, artisans et patrimoine Découverte de Royan et de La Confiserie Lopez Rendez-vous à l’Office de Tourisme Royan, vendredi 12 avril 2024.

Laissez-vous guider lors d’une visite privilégiée, qui allie patrimoine culturel et spécialités locales, pour découvrir l’histoire de Royan et de Saint-Georges-de-Didonne à travers des lieux et monuments emblématiques.

6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:00:00

fin : 2024-04-12

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 1 bd de la Grandière

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

