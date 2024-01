Conférence ARCHI – Architecture et BD Bruxelles 58 et le style atome Salle Jean Gabin Royan, jeudi 29 février 2024.

Conférence ARCHI – Architecture et BD Bruxelles 58 et le style atome Salle Jean Gabin Royan Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 18:30:00

fin : 2024-02-29

Par Mathieu Marsan, historien de l’art

EUR.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine animation.patrimoine@mairie-royan.fr



L’événement Conférence ARCHI – Architecture et BD Bruxelles 58 et le style atome Royan a été mis à jour le 2023-12-22 par Mairie de Royan