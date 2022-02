Royale Factory – Yann Jamet Royale Factory

Royale Factory – Yann Jamet Royale Factory, 18 février 2022, . Royale Factory – Yann Jamet

du vendredi 18 février au samedi 19 février à Royale Factory

Yann Jamet, le « nouveau Thierry Le Luron » (Le Figaro), nous entraîne dans une aventure vaudevillesque où se mêlent tendresse, émotion, humour corrosif et performances vocales impressionnantes. Yann Jamet, imitateur et humoriste, est en plein burn-out ! Depuis quelques temps, les personnalités qu’il imite sont devenues une obsession : elles le hantent jour et nuit sous forme d’hallucinations. Lassée de cette situation, sa femme s’est enfuie au bras d’un chanteur célèbre. En se lançant à sa recherche, il va faire la découverte d’un secret familial qui va bouleverser son existence… Découvrez le nouveau spectacle de l’imitateur et humoriste Yann Jamet ! Royale Factory 2 rue Jean Houdon, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T22:00:00;2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T22:00:00

Détails Autres Lieu Royale Factory Adresse 2 rue Jean Houdon, 78000 Versailles lieuville Royale Factory

Royale Factory https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//