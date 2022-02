Royale Factory – Yann Guillarme dans Véridique Royale Factory

Yann Guillarme assume : – avoir 40 ans – être l’auteur du sketch culte « Les Bars Bretons » – ne pas être encore tout à fait gros, s’en plaindre mais ne pas faire de sport – aimer Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, le poppers, la GRS et Booba – adorer boire, fumer, rire, jouir, dormir, dans n’importe quel ordre – avoir l’esprit Français, même si on ne sait plus trop ce que cela veut dire – raconter des histoires sur scène et les faire vivre, pour en rire Et tout son spectacle est véridique. Chroniqueur dans la Matinale de Rire et Chansons avec Bruno Roblès, Yann Guillarme aime la scène, aime le jeu, aime les gens et les plats en sauce. Royale Factory 2 rue Jean Houdon, 78000 Versailles

2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T21:45:00;2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T21:45:00;2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T21:45:00

