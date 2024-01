Gaetan Matis en spectacle Royale Factory Versailles, 8 mars 2024, Versailles.

Gaetan Matis en spectacle 8 et 9 mars 2024 Royale Factory Tarifs: 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, étudiant – 25 ans)

Début : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T21:30:00+01:00

Dans son nouveau spectacle, Gaëtan Matis raconte son quotidien, sa vie de famille, son couple, ses enfants, et dresse le portrait d’une société tout en paradoxes. Enfant des années 90, ce fin observateur du quotidien pose un regard hilarant et des questions existentielles en se gardant bien d’y répondre.

Avec ses vannes tranchantes et son rythme enlevé, Gaëtan Matis provoque les rires en étant gentiment méchant ou méchamment gentil, on ne sait plus trop…

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=gaetan-matis »}] Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.