Le secret des arbres Royale Factory Versailles, 13 février 2024, Versailles.

Le secret des arbres 13 – 22 février 2024 Royale Factory Tarif unique: 13 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T14:30:00+01:00 – 2024-02-13T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-22T14:30:00+01:00 – 2024-02-22T15:30:00+01:00

Une grand-mère démunie et son petit-fils Toudjik, luttent contre Monsieur Gaspard, un affreux marchand de bois qui veut raser la dernière forêt de la région pour s’enrichir davantage.

« Une belle fable humaniste » – Ligue de l’enseignement, « Des comédiens talentueux, un jeu fin et précis, et une musique qui porte les émotions. Les enfants et les parents adorent » – La Provence,

« Un spectacle pour les yeux, le cœur et les oreilles » – L’info tout court

Le saviez-vous ?

Précédent succès de la compagnie : Pourquoi les Chats ne nous parlent pas ? Succès Avignon OFF 2021 et 1er prix Tournesol « meilleur spectacle jeune public ».

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=le-secret-des-arbres-copie »}] Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.