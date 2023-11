Topick dans L’excellence ordinaire Royale Factory Versailles, 25 janvier 2024, Versailles.

Topick dans L’excellence ordinaire 25 – 27 janvier 2024 Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, étudiant – 25 ans).

Comment tordre le cou à la fatalité et atteindre l’Excellence ?

Héritier direct de Gaston Lagaffe, Topick transforme les situations les plus banales en aventures loufoques totalement bordéliques… Tout un art !

L’entretien d’embauche fait perdre son latin à un DRH médusé, un micro s’envole, un porte-manteau fume, boire un thé devient une performance avant-gardiste…!

Gags, franc parler et franche rigolade font exploser normes et conventions, et propulsent l’artiste en haut de l’échelle !

Topick fait de l’Excellence… son Ordinaire !

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=topick-2 »}] Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00