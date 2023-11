Odysseus Royale Factory Versailles, 21 janvier 2024, Versailles.

Odysseus 21 janvier – 28 avril 2024, les dimanches Royale Factory 13 € tarif unique.

Embarquez sur « Odysseus » où Marco et Polo, deux petits clowns fanas d’Ulysse, vous feront revivre ses célèbres aventures.

Un radeau de fortune, une malle aux multiples ressources, un livre foisonnant d’histoires, et le tour est joué !

Lequel de ces deux aèdes au nez rouge aura la chance de camper le héros épique? Pierre, feuille, ciseaux !

S’ensuit un voyage merveilleux parsemé d’épreuves, d’île en île, jusqu’à Ithaque.

Un spectacle drôle et poétique qui vous fera découvrir ou redécouvrir L’Odyssée en famille.

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=odysseus »}]

