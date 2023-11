Les hommes sont des femmes comme les autres Royale Factory Versailles, 18 janvier 2024, Versailles.

Les hommes sont des femmes comme les autres 18 – 20 janvier 2024 Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, étudiant – 25 ans).

Pris dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno, il devra se sortir de situations pour le moins très embarrassantes. Les ennuis commencent, et ils ne sont pas près de s’arrêter.

Amour, quiproquos, rebondissements, exotisme et revolvers, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné.

Découvrez un trio délirant formé par trois comédiens survoltés qui vous tiendront en haleine pendant presque 1h30.

Déjanté, décalé, jubilatoire, « Les hommes sont des femmes comme les autres » est une comédie à 100 à l’heure, à voir en couple, entre amis, ou en famille.

Après plus de 1500 représentations et plus de 250 000 spectateurs à travers toute la France « Les hommes sont des femmes comme les autres » continue d’élargir son public !

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/

2024-01-18T20:30:00+01:00 – 2024-01-18T22:00:00+01:00

2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00