La grande cuisine Royale Factory Versailles, 2 janvier 2024, Versailles.

La grande cuisine Mardi 2 janvier 2024, 14h30 Royale Factory Spectacle gratuit, inscription en maison de quartier

Au restaurant Croc’ Nain, le chef est un ogre, Léon son fils unique de 7 ans. Un matin, Léon se retrouve seul aux fourneaux. Pour ce petit gourmet, c’est une occasion en or de jouer dans la cuisine. Mais au bout de cette journée pleine de péripéties, le menu de Léon saura-t-il plaire à son invité surprise ?

Un spectacle interactif où les enfants découvrent la gastronomie, chantent et rient avec le petit ogre, et sentent des herbes aromatiques en direct !

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France http://royalefactory.fr/ Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-02T14:30:00+01:00 – 2024-01-02T15:30:00+01:00

