Patrik Cottet-Moine Royale Factory Versailles, 29 décembre 2023, Versailles.

Patrik Cottet-Moine 29 et 30 décembre Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, étudiant – 25 ans).

Prenez un grand escogriffe au corps élastique, pantin surgi d’un « cartoon » de Tex Avery. Ajoutez-y un corps désarticulé, outrageusement « grimaço-maniaque » et chirurgicalement déjanté. Secouez le tout très fort. Servez frais ! Ne reste plus qu’à déguster (sans modération) Patrik Cottet-Moine, l’une des plus loufoques silhouettes aujourd’hui révélée sur scène. A la fois clown, bruiteur et mime, ce grand flandrin brise les cadenas de la normalité et ouvre toutes grandes ses portes à une kyrielle de personnages décalés et hilarants. Son univers, que n’aurait pas renié un Buster Keaton, est contagieux comme un fou rire, emporte le public hors du temps, dépoussière le quotidien, dose le cocasse et le poétique. Si les pieds tricotent la scène, la tête, elle, reste bien plantée dans les nuages, capable de rendre l’absurde définitivement crédible, au risque de ne plus jamais vouloir retoucher terre. Hurluberlusquement jouissif !

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles

