Burlesk Royale Factory Versailles, 22 décembre 2023, Versailles.

Burlesk 22 et 23 décembre Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, étudiant – 25 ans).

Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles dynamitent les codes du cabaret burlesque et vous embarquent dans un tourbillon de joie et de générosité.

Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes.

Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçus : laissez-vous étourdir par ce spectacle insolite à la bonne humeur contagieuse !

Parmi les coups de cœur de la Provence au Festival Off d’Avignon 2023,

1 nomination aux Cyranos catégorie meilleur spectacle musical en 2022,

le prix “Queen of Burlesque” à Barcelone en 2021,

Les Demoiselles du K-barré sont prêtes à répandre leur bonne humeur légendaire partout !

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=burlesk-3 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T20:30:00+01:00 – 2023-12-22T22:00:00+01:00

2023-12-23T20:30:00+01:00 – 2023-12-23T22:00:00+01:00