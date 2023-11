Florian Lex dans Imparfaits Royale Factory Versailles, 15 décembre 2023, Versailles.

Florian Lex dans Imparfaits 15 et 16 décembre Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit.

Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette.

Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.

Le saviez-vous ?

Florian cartonne sur Internet avec ses vidéos qui cumulent plusieurs millions de vues !

Il interprète aussi le rôle de Max dans la série « Scènes de Ménages » sur M6.

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=florian-lex-2 »}] Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00