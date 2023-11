Réveil de dingue Royale Factory Versailles, 7 décembre 2023, Versailles.

Réveil de dingue 7 – 9 décembre Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit.

Voici les nouvelles aventures délirantes et hilarantes de Jean-Phi, l’homme monté sur pile électrique et aux mimiques irrésistibles, et de sa charmante femme mais néanmoins piquante, Véro.

Du réveil agité de Jean-Phi et des révélations assénées par Véro avec tact (ou pas), en passant par la première rencontre avec son fils, la visite d’un appartement très « spécial », le tout parsemé des réactions extravagantes et délirantes de Jean-Phi, le couple n’est pas au bout de ses surprises.

Et vous non plus !

Les réparties claquent et les rires fusent ! Une comédie hyper dynamique pour le duo de « Couple en Délire » !

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/

