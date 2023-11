Vanessa Kayo dans Feignasse hyperactive Royale Factory Versailles, 1 décembre 2023, Versailles.

Vanessa Kayo dans Feignasse hyperactive 1 et 2 décembre Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, étudiant – 25 ans)

Entre sa mère, son fils, son ex, ses élèves qui prennent Molière pour une dent ou son médecin généraliste qui se prend pour un gynéco, Vanessa est épanouie comme jamais.

Bon, ok, en vrai elle rêve de se poser dans son canapé et de sniffer des chips au vinaigre devant sa série préférée.

Psycho-Test : Ce spectacle est-il fait pour toi ?

-Tu es une fille plutôt sexy mais t’as une culotte » spéciale-règles «

– Dans le train tranquille, t’as toujours un relou qui te parle (ou un canon qui te parle pas)

– Tu lis « Voici » mais tu dis que c’est pas le tien

– Tu veux un bad boy mais qui boit du thé et qui passe l’aspirateur

– Tu sais ce que tu veux dans la vie, mais pas tous les jours.

Tu as coché des cases ? Bravo ! Tu peux venir !

Tu n’as rien coché ? Tu es un homme ! et tu peux venir aussi.

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=vanessa-kayo »}] Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00