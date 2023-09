Elevés en plein air Royale Factory Versailles, 24 novembre 2023, Versailles.

Elevés en plein air 24 et 25 novembre Royale Factory

Néné est un parfait débile débordant d’énergie. Grand spécialiste de l’à peu près et du n’importe quoi, inventeur de techniques pas chères et de théories à la con !

Bichoko est un sympathique ahuri, pas très courageux. Toujours occupé à ne rien faire – ce qu’il fait de mieux – il traverse la vie sans aucune angoisse existentielle.

Néné et Bichoko sont des personnages comiques parce qu’ils n’ont pas conscience d’être à côté de la plaque. Les Glandeurs Nature ne sont pas des tricheurs ou des provocateurs. Ce sont de gentils incapables, bas de plafond et au regard dans lequel une veilleuse vacille sous l’effet de l’incompréhension.

L’alchimie particulière entre les deux personnages se révèle comme jamais dans la variété des situations proposées dans ce spectacle.

Chacun a des choses à dire, parfois absurdes, parfois pleines de bon sens… et quand ils ne disent rien, ça s’entend quand même !

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ https://royalefactory.eu/?product=eleves-en-plein-air Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00