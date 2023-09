Mickaël Charles dans Bouchez vous les oreilles Royale Factory Versailles, 3 novembre 2023, Versailles.

Mickaël Charles dans Bouchez vous les oreilles 3 et 4 novembre Royale Factory Tarif normal: 22 €, tarif réduit: 18 €

Un spectacle piquant et convivial où l’autodérision et la satire règnent, sans filtre et sans concession.

Mickael vous livre un spectacle sans concession mais qui déchaine l’hilarité et la bonne humeur !

Un moment épatant de vie version épicée, d’une efficacité redoutable dans lequel le second degré est très fortement conseillé.

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T22:00:00+01:00

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T22:00:00+01:00