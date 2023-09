Yohan Martin dans Le tentaliste Royale Factory Versailles, 27 octobre 2023, Versailles.

Yohan Martin dans Le tentaliste 27 et 28 octobre Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit.

De faux airs d’Einstein en tenue de soirée, dopé à la bonne humeur, Audouin n’a qu’un but dans la vie : devenir mentaliste.

De la promesse qu’il s’est faite est né son nom : le tentaliste.

Surprise, rire, tendresse, amour, poésie et folie sont les ingrédients principaux de l’Alchimie de ce spectacle.

Vous risquez de repartir avec plus de questions qu’à votre arrivée… mais heureux !

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T22:00:00+02:00

2023-10-28T20:30:00+02:00 – 2023-10-28T22:00:00+02:00