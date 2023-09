La caverne des trolls Royale Factory Versailles, 23 octobre 2023, Versailles.

La caverne des trolls 23 – 29 octobre Royale Factory 13 € tarif unique.

Jorik, un jeune lutin d’à peine cent ans souhaite lui offrir le plus beau des présents pour ce jour unique.

Une légende raconte qu’un trésor se cacherait dans la forêt des griffes d’Acier non loin de la contrée. Or, ce bien inestimable est gardé par une colonie de trolls.

Jorik souhaite partir à la conquête du trésor mais son père le retient. Le danger est bien trop grand…

Et vous, jeunes aventuriers, jusqu’où iriez-vous par amitié ?

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:30:00+02:00 – 2023-10-23T15:30:00+02:00

2023-10-29T15:00:00+01:00 – 2023-10-29T16:00:00+01:00