Philippe Roche dans Et Dieu créa… la voix Royale Factory Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Philippe Roche dans Et Dieu créa… la voix Royale Factory Versailles, 20 octobre 2023, Versailles. Philippe Roche dans Et Dieu créa… la voix 20 et 21 octobre Royale Factory 22 € tarif normal, 18€ tarif réduit Le même artiste qui, au travers de « La voix » du premier cri de l’homme à aujourd’hui, vient vous raconter son histoire.

Dans un spectacle d’humour musical, Philippe, ce chanteur capable de reprendre n’importe quelle voix, vous fera en plus découvrir les secrets de cet organe si quotidien… Avec bien des révélations sur le vôtre !

Dieu créa… La voix en 7 jours.

Philippe Roche, en jouera pendant 1h ! Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=philippe-roche »}] Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Royale Factory Adresse 2, rue Jean Houdon - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Royale Factory Versailles latitude longitude 48.801996;2.133528

Royale Factory Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/