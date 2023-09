Kevin Razy dans Fallait être là Royale Factory Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Kevin Razy dans Fallait être là Royale Factory Versailles, 13 octobre 2023, Versailles. Kevin Razy dans Fallait être là 13 et 14 octobre Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit. Sauf que parfois le projet ne voit jamais le jour. Alors dans sa nouvelle création intitulée » Fallait être là. « , Kevin décide de revenir sur ses échecs et de parler de son prochain projet qui ne verra peut-être pas le jour : une comédie musicale hip-hop sur un certain Gaston Monnerville. Au moins, vous le saurez. Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=kevin-razy »}] Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Royale Factory Adresse 2, rue Jean Houdon - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Royale Factory Versailles latitude longitude 48.801996;2.133528

Royale Factory Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/