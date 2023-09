Felix Dhjan dans Nuances Royale Factory Versailles, 12 octobre 2023, Versailles.

Felix Dhjan dans Nuances Jeudi 12 octobre, 20h30 Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit.

Pensionnaire du Jamel Comedy Club sur Canal+, chroniqueur sur Rire et Chansons avec son personnage » Monsieur Connard « , Félix débarque sur scène avec un spectacle authentique, cru et hilarant.

On pourrait vous décrire ce spectacle avec des mots ringards comme décapants ou abracadabrantesques mais ça nous ennuie d’avance alors viens. Ou jette ce flyer sur une vieille dame. Bisous.

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

