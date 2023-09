Faites l’amour avec un belge Royale Factory Versailles, 6 octobre 2023, Versailles.

Faites l’amour avec un belge 6 et 7 octobre Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit.

Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne gifle pas le premier soir. Lui il aime le ménage, la tendresse et le shopping, mais ce n’est pas le pire, il fait aussi l’amour !

Spectacle incontournable qui renverse le stéréotype du couple et, en prime, croque à pleines dents les différences de culture entre la France et la Belgique.

Un régal !

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T22:00:00+02:00

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00