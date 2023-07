1 heure avec Anne Roumanoff Royale Factory Versailles, 8 septembre 2023, Versailles.

1 heure avec Anne Roumanoff 8 et 9 septembre Royale Factory Tarif unique: 27 €

L’expérience de la vie ? C’est être une femme d’expérience ou être toujours en train d’expérimenter ?

Quand maturité rime avec curiosité, Anne Roumanoff porte dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société : nouveau langage, nouveaux comportements, nouveaux métiers.

Vous y croiserez notamment une coach américaine en relation de couple, vous entendrez une version revisitée des contes de fées, un poème sur les influenceurs et des commentaires savoureux sur l’actualité politique et sociale.

Un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire.

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=anne-roumanoff-2 »}] Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T20:30:00+02:00 – 2023-09-08T21:30:00+02:00

2023-09-09T20:30:00+02:00 – 2023-09-09T21:30:00+02:00